На Южном мосту в Киеве из-за ремонта ограничат движения. Дорога частично будет перекрыта с 7 августа по 28 сентября.

Об этом пресс-служба коммунального предприятия "Киевавтодор" на своей странице в Facebook, в среду, 5 июля.

"На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе", - говорится в сообщении.

Во время работ движение будет частично ограничено (крайней правой полосой).

Напомним, сегодня мы сообщали, что в столице ограничат движение по проспекту Степана Бандеры почти на месяц. Дорога будет частично перекрываться до 23 августа.

Также сообщали, что на станции метро "Вокзальная" в Киеве из-за ремонта эскалатора до конца августа ограничат вход пассажиров.