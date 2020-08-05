Кабинет министров Украины урезал программу выплат детям физических-лиц предпринимателей на 48,4 миллионов гривен, которые ранее были выделены правительством в рамках помощи гражданам в условиях коронавирусного кризиса. Эти средства выделят Фонду государственного имущества (ФГИ).

Соответствующее постановление в среду, 5 августа, Кабинет министров принял в ходе очередного заседания.

Так, согласно документу, 48,4 млн гривен, которые раньше предназначались детям 1 и 2 групп физлиц-предпринимателей будут выделены ФГИ на мероприятия, связанные с проведением приватизации государственного имущества.

Напомним, в апреле Кабмин направил 1,6 млрд гривен на выплаты пособия на детей для физлиц-предпринимателей. Средства были выделены из фонда борьбы с Covid-19, а получат их бизнесмены, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

Ранее мы писали о череде приватизаций, которые готовит Фонд госимущества. Так, на очереди спиртзаводы и Одесский припортовой завод и предприятие Центрэнерго.