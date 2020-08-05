Таможня и Главное управление общественной безопасности Ливана предупреждали об опасности грузов, которые 4 августа взорвались в Бейруте, и просили их убрать, однако ответа от администрации порта, где они хранились, не получили.

Об этом сообщает LBCI.

Так, глава таможенной службы Ливана Бадри Дахер подтвердил, что ранее в судебные органы было направлено 6 заявлений о том, что материалы в порту опасны и представляют опасность для всех. Речь шла о необходимости реэкспорта этих материалов, однако этого не произошло. Также он отметил, что за хранение этих материалов отвечает администрация порта.

Как сообщает Reuters, предварительное расследование установило, что пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра. Причиной взрыва называется бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов. При этом за полгода до взрыва было предупреждение, что хранение этих веществ может закончиться трагедией.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана Бейрута прогремели два мощных взрыва. Один из них уничтожил здание зернохранилища.

В результате в столице Ливана погибли как минимум сто человек, больше 4000 пострадали.