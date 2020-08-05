С 6 по 26 августа в часы пик столичную станцию метро "Вокзальная" будут закрывать на вход из-за ремонта эскалатора. Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности. Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в соцсети.

В сообщении уточняется, что в Киевском метрополитене работает 122 эскалатора.

"Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-8 лет после пробега в 150 тыс. км", - объяснили в метрополитене.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве задержали "минера" станции метро "Вокзальная".

Также мы сообщали, что Тина Кароль в таком же наряде, как у актрисы Кары Делевинь, спела в киевском метро.