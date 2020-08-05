На станции метро "Вокзальная" в Киеве из-за ремонта эскалатора до конца августа ограничат вход пассажиров
С 6 по 26 августа в часы пик столичную станцию метро "Вокзальная" будут закрывать на вход из-за ремонта эскалатора. Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности. Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в соцсети.
В сообщении уточняется, что в Киевском метрополитене работает 122 эскалатора.
"Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-8 лет после пробега в 150 тыс. км", - объяснили в метрополитене.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве задержали "минера" станции метро "Вокзальная".
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