В соцсети появилось видео, на котором мужчина и женщина в Закарпатской области занимаются сексуальными играми прямо на улице посреди дня.

Соответствующее видео выложил на своей странице в Фейсбуке Анатолий Истратов.

Так, курьез произошел в городе Хуст Закарпатской области. На кадрах запечатлена беседа сотрудников правоохранительных органов с мужчиной. Видно, как за его спиной стоит полуобнаженная женщина - со спущенными трусами и шортами. Во время беседы с полицией она пытается одеться, но в конце рвет на себе колготы.

После разговора с правоохранителями пара одевается. Были ли на них составлены какие-то протоколы, неизвестно.

Также отмечается, что рядом с местом утех пары находится церковь. Анатолий Интратов подписал видео: "Секс возле церкви".

Ранее мы писали, как в Черновцах нетрезвая пара занялась сексом посреди улицы.

Также сообщали о курьезном инциденте во Франции, где туристы занялись сексом на открытом балконе и упали.