На западе Украины пара занялась сексом возле церкви
В соцсети появилось видео, на котором мужчина и женщина в Закарпатской области занимаются сексуальными играми прямо на улице посреди дня.
Соответствующее видео выложил на своей странице в Фейсбуке Анатолий Истратов.
Так, курьез произошел в городе Хуст Закарпатской области. На кадрах запечатлена беседа сотрудников правоохранительных органов с мужчиной. Видно, как за его спиной стоит полуобнаженная женщина - со спущенными трусами и шортами. Во время беседы с полицией она пытается одеться, но в конце рвет на себе колготы.
После разговора с правоохранителями пара одевается. Были ли на них составлены какие-то протоколы, неизвестно.
Также отмечается, что рядом с местом утех пары находится церковь. Анатолий Интратов подписал видео: "Секс возле церкви".
Ранее мы писали, как в Черновцах нетрезвая пара занялась сексом посреди улицы.
Также сообщали о курьезном инциденте во Франции, где туристы занялись сексом на открытом балконе и упали.