Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Минск по делу о задержанных в стране россиянах будет сотрудничать и с Киевом, и с Москвой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Так, уточняется, что в ходе разговора Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках и сообщил, что среди них есть участники боевых действий на Донбассе, в отношении которых прокуратура Украины ведет расследование.

"Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - говорится в сообщении пресс-службы главы Белорусского государства.

По информации пресс-службы, речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Напомним, Напомним, в ночь на 29 июля беларуские силовики задержали под Минском 33 наемника и заявили, что они - из российской ЧВК "Группа Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе, после этого Офис генпрокурора Украины заявил о намерении потребовать от Генеральной прокуратуры Беларуси выдать ей 28 из 33 задержанных под Минском человек.

А по состоянию на 3 августа Беларусь не получала от Украины запросов о выдаче задержанных россиян.