В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) в Киеве выявлена вспышка коронавирусной болезни. Диагноз Covid-19 подтвердился у 5 сотрудников Апелляционной палаты.

Об этом в среду, 5 августа, информирует пресс-служба суда.

"По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на Covid-19 является положительный", - говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что с целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

Стоит отметить, что в понедельник, 3 августа, сотрудники ВАКС не допустили журналистов на заседание по причине того, что у судей якобы зафиксирована коронавирусная болезнь. При этом до 5 августа официально о вспышке Covid-19 в суде не сообщалось. Таким образом, можно предположить, что по причине сокрытия информации о болезни среди судей, заразиться коронавирусом могли десятки прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые в свою очередь контактировали с большим количеством работников Национального антикоррупционного бюро Украины.

Более того, в течение последних 2 месяцев было зафиксировано минимум 3 случая коронавируса среди судей, включая руководство суда. Но об этом не было официально сообщено даже адвокатам, работающих с делами ВАКС.

Кроме этого, как стало известно вчера, в здании ВАКС есть отдельная комната для сотрудников организации Виталия Шабунина "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), из которой они могут наблюдать за ходом производств. На данный момент также нет информации о том, были ли представители ЦПК предупреждены о вспышке болезни в ВАКС.

Подробности о деятельности центра Шабунина в ВАКС мы писали в отдельном материале.