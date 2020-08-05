Директор Института национальной памяти Антон Дробович рассказал, что нужно делать с памятником Щорсу в Киеве. Также он заявил, что исполнение гимна школьниками по всей стране еще открытый вопрос и его нужно обсуждать со специалистами.

Об этом пишет PavlovskyNEWS.

На вопрос Telegram-канала, будет ли Институт национальной памяти поддерживать внедрение гимна во всех городах страны, он ответил, что сперва необходимо тщательно изучить этот вопрос с психологами, учителями и специалистами.

"Сейчас происходит недосточно осмысленная дискуссия. Кто-то говорит - это хорошо или плохо, но мало кто опирается на выводы возрастной психологии, на выводы учителей, международный опыт, где это срабатывает, а где нет. Как дети себя ведут, действительно ли они поют", - заявил Дробович.

Также директор института рассказал про ближайшие планы декомунизации в Киеве - это снос гербов на мосту Патона и на монументе "Родины-матери".

А вот памятник Щорсу могут не сносить, а видоизменить. Сейчас появился проект под названием "Тёмный всадник", который должен будет обезличить Щорса.

Щорс был военным времен социалистической революции, который командовал 1-й Украинской советской дивизией и участвовал в боях против армии Украинской Народной республики, способствуя тому, что Украина вошла в состав СССР.

Ранее с памятника Щорсу убрали огромный банер-клетку Фонда "Повернись живим", под который памятник спрятали, чтобы уберечь его от атак националистов и радикалов.

Ранее Дробович призвал Раду к переименованию Днепропетровской и Кировоградской областей.