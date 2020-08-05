Кабмин 5 августа принимал кадровые решения. Фото: t.me/PM_Shmigal

На заседании в среду, 5 августа, Кабмин принял ряд кадровых решений, в том числе - назначение нового зама главы Пенсионного фонда, а также согласование назначение агрария Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

Кроме того, Ольгу Россошанскую уволили с должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования и назначили его первым заместителем. А Татьяну Король назначили заместителем председателя Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, правительство приняло решение согласовать кандидатуры:

  • Мищенко Валерия Петровича - на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации,
  • Заболотной Натальи Михайловны - первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации,
  • Здитовецкого Сергея Георгиевича - заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации,
  • Тишечко Виталия Владимировича - заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

Также проектами распоряжений решили согласовать:

  • Чуркина Андрея Александровича исполняющим обязанности генерального директора частного акционерного общества "Харьковэнергосбыт";
  • Бойчука Павла Михайловича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль".

Кабмин принял кадровые решения 5 августа. Скриншот: Facebook/ Василий Мокан

Напомним, недавно Рада назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета.

Также мы писали, что в Кабмине назначили главу Гослесагентства.

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