Кабмин согласовал кандидатуры замов винницкого и запорожского губернаторов и и.о. директора "Артемсоли"
На заседании в среду, 5 августа, Кабмин принял ряд кадровых решений, в том числе - назначение нового зама главы Пенсионного фонда, а также согласование назначение агрария Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА.
Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.
Кроме того, Ольгу Россошанскую уволили с должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования и назначили его первым заместителем. А Татьяну Король назначили заместителем председателя Пенсионного фонда Украины.
Кроме того, правительство приняло решение согласовать кандидатуры:
- Мищенко Валерия Петровича - на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации,
- Заболотной Натальи Михайловны - первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации,
- Здитовецкого Сергея Георгиевича - заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации,
- Тишечко Виталия Владимировича - заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.
Также проектами распоряжений решили согласовать:
- Чуркина Андрея Александровича исполняющим обязанности генерального директора частного акционерного общества "Харьковэнергосбыт";
- Бойчука Павла Михайловича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль".
Напомним, недавно Рада назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета.
Также мы писали, что в Кабмине назначили главу Гослесагентства.