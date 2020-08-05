На заседании в среду, 5 августа, Кабмин принял ряд кадровых решений, в том числе - назначение нового зама главы Пенсионного фонда, а также согласование назначение агрария Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

Кроме того, Ольгу Россошанскую уволили с должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования и назначили его первым заместителем. А Татьяну Король назначили заместителем председателя Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, правительство приняло решение согласовать кандидатуры:

Мищенко Валерия Петровича - на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации,

Заболотной Натальи Михайловны - первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации,

Здитовецкого Сергея Георгиевича - заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации,

Тишечко Виталия Владимировича - заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

Также проектами распоряжений решили согласовать:

Чуркина Андрея Александровича исполняющим обязанности генерального директора частного акционерного общества "Харьковэнергосбыт";

Бойчука Павла Михайловича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль".

Напомним, недавно Рада назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета.

Также мы писали, что в Кабмине назначили главу Гослесагентства.