Сегодня Пресненский суд Москвы приступил к слушанию дела о ДТП с участием Ефремова. Фото: LIFE SHOT

В материалах дела по факту смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, которое сегодня начали рассматривать по существу в суде Москвы, имеются материалы о том, что сразу после аварии в крови артиста обнаружили кокаин, каннабиноиды и этанол. Об этом пишут российские СМИ.

Также озвучены и другие результаты экспертиз.

"Результаты экспертизы по аварии Ефремова: Автомобиль актера Гранд Чероки находился в исправном состоянии в момент ДТП. На подушке безопасности есть следы ДНК Ефремова. Ефремов был один в авто в момент аварии", - сообщает телеграм-канал Mash.

Также по данным телеграм-канала, в машине Ефремова нашли следы гашишного масла и гашиш.

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Напомним, 8 июня внедорожник Михаила Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что, казалось, не понимает, что происходит.

Также мы сообщали, что на сегодняшнем судебном заседании Ефремов заявил, что ничего не помнит, поэтому не может признать свою вину.

 

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