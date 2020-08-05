Зеленский анонсировал открытие памятника космонавту Каденюку за личные средства
Памятник герою Украины, первому космонавту страны Леониду Каденюку будет открыт 19 ноября этого года. Частично профинансируют его установку президент Владимир Зеленский, сотрудники Офиса президента, а также члены Кабинета Министров.
Об этом в среду, 5 августа, информирует представительство главы государства.
"Именитая фигура Леонида Каденюка навсегда вписала нашу страну в историю исследования космоса и укрепила международный авторитет государства. На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к собственным героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим", - отметил Зеленский.
По его словам, имеющийся в действующем законодательстве механизм госфинансирования создания памятников является достаточно сложным и забюрократизированным, а значит, может затянуть процесс на несколько лет.
"Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", - сказал президент.
В Офисе президента отметили, что архитектурный проект монумента существует уже давно - его самостоятельно разработала семья Каденюков. Для сбора средств на установку памятника родственники космонавта также создали собственную общественную организацию и благотворительный фонд.
"Глава государства совместно с сотрудниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и поспособствовуют организации установки монумента. Открытие памятника запланировано на 19 ноября - дату, когда Леонид Константинович совершил полет на шаттле "Колумбия", - говорится в сообщении.
Также Офис президента совместно с министерством культуры и информационной политики работают над концепцией проекта чествования памяти Каденюка, который реализуют к его 70-летию в 2021 году.
Напомним, в начале этого года Зеленский заявил, что создание памятника Каденюку будет профинансировано из госбюджета.
Ранее мы писали, что президент упомянул космонавта Леонида Каденюка в своем новогоднем обращении к украинцам.