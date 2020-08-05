Памятник герою Украины, первому космонавту страны Леониду Каденюку будет открыт 19 ноября этого года. Частично профинансируют его установку президент Владимир Зеленский, сотрудники Офиса президента, а также члены Кабинета Министров.

Об этом в среду, 5 августа, информирует представительство главы государства.

"Именитая фигура Леонида Каденюка навсегда вписала нашу страну в историю исследования космоса и укрепила международный авторитет государства. На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к собственным героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим", - отметил Зеленский.

По его словам, имеющийся в действующем законодательстве механизм госфинансирования создания памятников является достаточно сложным и забюрократизированным, а значит, может затянуть процесс на несколько лет.

"Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", - сказал президент.

В Офисе президента отметили, что архитектурный проект монумента существует уже давно - его самостоятельно разработала семья Каденюков. Для сбора средств на установку памятника родственники космонавта также создали собственную общественную организацию и благотворительный фонд.

"Глава государства совместно с сотрудниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и поспособствовуют организации установки монумента. Открытие памятника запланировано на 19 ноября - дату, когда Леонид Константинович совершил полет на шаттле "Колумбия", - говорится в сообщении.

Также Офис президента совместно с министерством культуры и информационной политики работают над концепцией проекта чествования памяти Каденюка, который реализуют к его 70-летию в 2021 году.

Напомним, в начале этого года Зеленский заявил, что создание памятника Каденюку будет профинансировано из госбюджета.

Ранее мы писали, что президент упомянул космонавта Леонида Каденюка в своем новогоднем обращении к украинцам.