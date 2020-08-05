За июль украинцы купили 34,3 тысячи автомобилей. Это на 43% больше по сравнению с июлем прошлого года. Примерно 80% автомобилей были с пробегом. Самой часто покупаемой моделью стал Volkswagen.

Об это сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины Укравтопром.

Продажи б/у автомобилей на 17% превысили показатель июня 2020 года и в результате машины с пробегом охватили более 80% первичного рынка легковых авто.



Маркой-лидером среди легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, остается Volkswagen. В июне украинцы поставили на учет 5,6 тысячи б/у авто.

На втором месте Ford с показателем 3,4 тысячи старых авто. Skoda заняла третье место – 2,8 тысячи авто с пробегом.

Четвертой по популярности стала Renault, которую выбрали 2,7 тысячи украинцев. Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 1,9 тысячи машин.



Также сообщается, что всего за 7 месяцев с начала года украинскую прописку получили 17,5 тысячи легковых авто, бывших в эксплуатации, что почти в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин хочет запретить легализацию битых авто из США и усложнить ввоз б/у автомобилей в Украину.

Также мы рассказывали, что в Украине в тестовом режиме начал работать онлайн-сервис, позволяющий рассчитать приблизительную стоимость растаможки для автомобилей, ввозимых из-за границы.