В Киеве появились билборды от партии "Слуга народа" к местным выборам со слоганом "Украина - это ты". В скором времени на улицах столицы появятся и другие - с развитием сюжета.

Об этом "Стране" сообщил источник в "Слуге народа".

"Это самый спокойный вариант из тех лозунгов, которые мы обсуждали. Будут и другие рекламные борды, с развитием сюжета", - рассказал источник "Страны" из партии "Слуга народа". Он также добавил, что рассматривались и другие, более агрессивные слоганы, но в партии остановились на более нейтральном варианте.

Напомним, ранее в интервью "Стране" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал, что лозунги для наружной рекламы партии "Слуга народа" будут "шокирующими". Однако сегодня в Киеве появились борды с довольно нейтральным лозунгом “Україна - це ти!”. Билборды, как и во время парламентской кампании в прошлом году, выполнены в тех же брендовых цветах партии - на зеленом фоне.