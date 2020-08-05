В ходе заседания Кабмина в среду, 5 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил организовать селекторное совещание с мэрами городов, на котором будут обсуждаться проблемные вопросы, связанные с распространение коронавируса и новыми правилами адаптивного карантина.

"Прошу организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы", - сказал Шмыгаль в адрес министров.

По его словам основные задачи адаптивного карантина - не допустить распространения эпидемии и позволить нормально работать экономике. Шмыгаль также заявил о важности коммуницирования с руководителями районов и городов.

Отметим, что на отсутствие адекватной коммуникации между центральной властью и мэрами городов вчера, 4 августа, жаловался тернопольский градоначальник Сергей Надал. По его словам, перед принятием решений с местными властями никто не советуется, между тем, готовность работать вместе с министерствами и разрабатывать общий план действий у них есть. Это заявление он сделал в связи с нежеланием вводить в городе строгий карантин в соответствии с новыми правилами.

Напомним, новые правила адаптивного карантина в Украине вступили в силу 1 августа. В соответствии с ними регионы делят на четыре зоны - "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" - в зависимости от степени распространения коронавируса.

После этого местные власти в городах, которые вошли в "красную" зону, а значит - должны вводить более строгие ограничения - начали отказываться ужесточать карантин. Так, например, Тернополь официально отказался ужесточать карантин в городе по решению Минздрава.

А в Луцке горсовет также решил не ужесточать карантин, несмотря на попадание города в "красную" зону.

Кроме того, мы писали о том, что мэр Садовой вопреки решению Кабмина отказался ужесточать карантин во Львове.