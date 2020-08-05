Президент Владимир Зеленский попросил главу Республики Беларусь Александра Лукашенко выдать Украине задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом в среду, 5 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам телефонного разговора двух президентов накануне выборов главы Беларуси, намеченных на 9 августа.

Так, стороны отметили важность эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов. Зеленский выразил убеждение, что задержанным под Минском боевикам не удастся избежать справедливого наказания.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документам", - сказал президент Украины.

Стоит отметить, что требование Зеленского выдать Киеву боевиков было озвучено им на фоне продолжающегося переговорного процесса с Российской Федерацией по поводу вооруженного конфликта на Донбассе.

"Как на этом фоне президент собирается решать с РФ вопросы по Донбассу - не совсем понятно", - пишет телеграм-канал Политика Страны.

Кроме того, во время телефонного разговора президенты уделили внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси, который должен состояться осенью текущего года.

Зеленский также выразил личную благодарность Лукашенко за предоставленную Беларусью в июле гуманитарную помощь жителям западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.

"Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил украинский президент.

Также Зеленский и Лукашенко обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции Covid-19 на территории обоих государств.

Напомним, в ночь на 29 июля беларуские силовики задержали под Минском 33 наемника российской частной военной компании Вагнера. Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе, а некоторые из наемников являются гражданами Украины.

31 июля Офис генпрокурора Украины заявил о намерении потребовать от Генеральной прокуратуры Беларуси выдать ей 28 из 33 задержанных под Минском человек. Также глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил, что что правоохранительные органы передадут беларуским коллегам информацию, подтверждающую участие задержанных в войне на Донбассе.