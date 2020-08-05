За последние пять месяцев в мире стало втрое больше молодых людей, которые заразились коронавирусом. Это может быть связано с тем, что молодежь менее бдительна и более активна.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, сообщает Reuters.

Исследователи проанализировали 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля в США, Испании, Германии, Франции и Японии. Оказалось, что количество молодежи в возрасте 15-24 года, которые заболели Covid-19, увеличилось с 4,5% до 15%.

В ВОЗ уточнили, что, несмотря на коронавирус, молодые люди заполонили пляжи и ночные клубы. А еще молодежь менее бдительна в ношении масок и в социальном дистанцировании.

"Путешествия также увеличивают ваши шансы заразиться и стать носителем Covid-19", - считает менеджер больницы Джонса Хопкинса в Балтиморе Нейса Эрнст.

Напомним, по данным ВОЗ, коронавирусом переболели меньше 10 процентов населения Земли.

Также мы писали, что в ВОЗ допустили, что эффективной вакцины от коронавируса может и не быть никогда.