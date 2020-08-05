Избили за то, что хотела повеселиться. История с украинской моделью в Турции дошла до европейских СМИ
История украинской модели 24-летней Дарьи Кирилюк, которую избили охранники клуба на пляже модного курорта Чешме в Турции, обсуждается в зарубежных СМИ. "Ее лицо окровавлено, губы распухли, а глаза показывают боль, которую она чувствовала в тот вечер", - пишет немецкое издание Bild.
Издание уточняет, что Дарья Кирилюк подверглась нападению и избиению во время отпуска в Турции за то, что просто хотела повеселиться.
"Я не хочу держать язык за зубами и расскажу историю, которая произошла со мной, моим другом и нашей группой друзей", - пишет украинская модель в Instagram
По ее словам, на нее напали сотрудники службы безопасности из клуба "Пляж Момо" в Чешме.
"Четыре девушки, включая меня, получили удар по лицу, а мужчины получили серьезные ранения. Мы дали полиции подробное описание произошедшего... Мы не должны игнорировать то, что произошло. Необходимо прекратить насилие в отношении женщин!" - заявляет Дарья и публикует фото своего травмированного лица.
В самом пляжном клубе отрицают высказанные моделью обвинения, заявляя что их охрана вмешалась в споре между двумя группами на парковке, чтобы разнять стороны.
А на саму модель напали не охранники, а ее парень! Предположительно, это даже можно увидеть на видео наблюдения.
В свою очередь, Дарья Кирилюк отвергает обвинения в том, что ее парень поднял на нее руку.
"Позор вам, лжецы. Мы хотим видеть записи! (...) Вы виновны. Я люблю Турцию, это замечательная страна, но очень грустно, что подобное может произойти в 21 веке", - заявляет модель.
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‼️ŞİDDET GÖRDÜĞÜ GECEYE AİT GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA SIZDI.. Model Daria Kyryliuk, Çeşme’de gittiği The Beach of Momo adlı mekanda darp edildiğini iddia etmişti. Kyryliuk, "Plajın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kız arkadaşımın yüzüne yumruk atıldı." demişti. Bu açıklama sonrası o geceye ait görüntüler sosyal medyaya sızdı. Yetkililer, "Daria Kyryliuk sevgilisi tarafından darp edilmiştir. Konunun Daria Kyryliuk tarafından aktarıldığı gibi The Beach of Momo ile ilgisi yoktur." dedi. #dariakyryliuk #çeşme #şiddetehayır
По версии Дарьи, ее бойфренд только пытался помочь, когда у нее случился приступ паники (сегодня появилась версия, что парень тоже мог быть причастен к избиению - Ред.)
Между тем, согласно Hürriyet.de, этот инцидент прокомментировал даже министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, который решительно осуждает случившееся и обещает разобраться в ситуации.
Ранее "Страна" писала о том, что из-за избиения украинской модели замглавы МВД Геращенко провел встречу с заместителем посла Турции.
Также мы разбирались, как в Турции избили украинскую модель и будет ли дипломатический скандал.