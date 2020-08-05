История украинской модели 24-летней Дарьи Кирилюк, которую избили охранники клуба на пляже модного курорта Чешме в Турции, обсуждается в зарубежных СМИ. "Ее лицо окровавлено, губы распухли, а глаза показывают боль, которую она чувствовала в тот вечер", - пишет немецкое издание Bild.

Издание уточняет, что Дарья Кирилюк подверглась нападению и избиению во время отпуска в Турции за то, что просто хотела повеселиться.

"Я не хочу держать язык за зубами и расскажу историю, которая произошла со мной, моим другом и нашей группой друзей", - пишет украинская модель в Instagram

По ее словам, на нее напали сотрудники службы безопасности из клуба "Пляж Момо" в Чешме.

"Четыре девушки, включая меня, получили удар по лицу, а мужчины получили серьезные ранения. Мы дали полиции подробное описание произошедшего... Мы не должны игнорировать то, что произошло. Необходимо прекратить насилие в отношении женщин!" - заявляет Дарья и публикует фото своего травмированного лица.

В самом пляжном клубе отрицают высказанные моделью обвинения, заявляя что их охрана вмешалась в споре между двумя группами на парковке, чтобы разнять стороны.

А на саму модель напали не охранники, а ее парень! Предположительно, это даже можно увидеть на видео наблюдения.

В свою очередь, Дарья Кирилюк отвергает обвинения в том, что ее парень поднял на нее руку.

"Позор вам, лжецы. Мы хотим видеть записи! (...) Вы виновны. Я люблю Турцию, это замечательная страна, но очень грустно, что подобное может произойти в 21 веке", - заявляет модель.

По версии Дарьи, ее бойфренд только пытался помочь, когда у нее случился приступ паники (сегодня появилась версия, что парень тоже мог быть причастен к избиению - Ред.)

Между тем, согласно Hürriyet.de, этот инцидент прокомментировал даже министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, который решительно осуждает случившееся и обещает разобраться в ситуации.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за избиения украинской модели замглавы МВД Геращенко провел встречу с заместителем посла Турции.

Также мы разбирались, как в Турции избили украинскую модель и будет ли дипломатический скандал.