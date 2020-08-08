В субботу, 8 августа, на календаре зеркальная дата - 08.08. Астрологи приписывают этому дню особое значение. Его считают благоприятным для проведения свадеб, привлечения удачи и финансового благополучия.

Советы астрологов

Астрологи рекомендуют 8 августа побольше отдыхать, пребывать в расслабленном состоянии, принять и понять любую свою эмоцию. Не рекомендуется в этот день нарушать установленные нормы или законы.

Как правильно загадать желание

Если верить астрологам, желание, загаданное в волшебную дату 08.08.2020, должно исполниться. Важно правильно его сформулировать.

Для этого используйте ручку и листок. Постарайтесь записать желаемое так, как если бы оно уже исполнилось. Например, "мне подарили автомобиль", "я поступила в вуз", "я работаю (указать конкретную профессию или место) и т.п.

Нельзя использовать слово "хочу", которое говорит о намерении, а не действии. Также нужно воздержаться от формулировок с отрицанием. Например, "я не толстая", "я не болею" лучше заменить на "я стройная", "я здоровая".

Желание не должно быть направлено против воли другого человека. Также лучше не использовать конкретных имен и фамилий.

В конце послания можно дописать - "во благо", "благоприятно для всего мира", "с искренними намерениями".

Загадать желание можно вдали от городского шума, в своем месте силы. О нем нельзя никому говорить. В особый день лучше загадать всего одно желание.

Свадьбы в красивую дату 08.08.2020

Астрологи оценивают брак, заключенный 8 августа 2020 года, положительно в том случае, если молодожены не будут оспаривать первенство друг друга и поймут, что в семье главными являются они оба.

Луна в этот день находится знаке зодиака - Овен, с которого начинается весь зодиакальный цикл. Это значит пару ждет первенство среди своего окружения. Вступившие в брак первыми посадят дерево, родят ребенка, получат жилье.

Кстати, впереди украинцев ждет еще несколько красивых дат: 09.09.2020, 10.10.2020 (которую уже выбрала для своей свадьбы известная балерина Анастасия Волочкова); 11.11.2020 и 12.12.2020.