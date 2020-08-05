Дело об угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой (Елены Самбул) передано в суд.

Об этом в среду, 5 августа, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР), передают "Украинские новости".

"Дело передано в суд", - сказал источник издания. По его словам обвинительный акт передан в один из киевских судов.

Сотрудник ГБР отметил, что Федына и Зверобой обвиняются в совершении преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в октябре прошлого года, после того, как Владимир Зеленский пообщался с добровольцами в Золотом на повышенных тонах, нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федына обнародовала видео, где она вместе с блогером и волонтером Марусей Зверобой обсуждает варианты смерти президента.

26 ноября 2019 года ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении по факту угроз со стороны Федыны и Зверобой.

В марте Печерский районный суд Киева избрал Федыне и Зверобой меры пресечения в виде личных обязательств. 8 мая суд отказался продлевать меру пресечения для них.

Уже 29 июля Федына рассказала, что ей был вручен обвинительный акт по делу об угрозах в адрес президента Украины.