Кабмин разрешил частным клиникам вывозить из Украины стволовые клетки, а донорские органы - запретил
В ходе заседания в среду, 5 августа, Кабинет министров Украины разрешил вывозить донорские органы из страны может только государство, а стволовые клетки - в том числе и частные компании.
Постановление также предусматривает, что перевозка анатомических материалов осуществляется в пределах Украины для трансплантации после определения совместимости пары донор-реципиент к субъектам хозяйствования (клиникам), имеющим лицензию на проведение трансплантации.
Анатомические материалы в виде органов или их частей, предназначенных для трансплантации, перевозятся в сопровождении представителя специального госучреждения в сфере трансплантации органов, тканей и клеток.
Отметим, что недавно в Украине запретили вывозить донорскую кровь без разрешения Кабмина. Теперь вывоз за пределы страны донорской крови и ее компонентов может быть осуществлен при условии полного обеспечения ими потребностей охраны здоровья Украины.
Также мы писали, что в июле Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов. Так, например, аллотрансплантация почки от живого донора обойдется в 323 798 грн.