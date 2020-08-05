В ходе заседания в среду, 5 августа, Кабинет министров Украины разрешил вывозить донорские органы из страны может только государство, а стволовые клетки - в том числе и частные компании.

Постановление также предусматривает, что перевозка анатомических материалов осуществляется в пределах Украины для трансплантации после определения совместимости пары донор-реципиент к субъектам хозяйствования (клиникам), имеющим лицензию на проведение трансплантации.

Анатомические материалы в виде органов или их частей, предназначенных для трансплантации, перевозятся в сопровождении представителя специального госучреждения в сфере трансплантации органов, тканей и клеток.

Отметим, что недавно в Украине запретили вывозить донорскую кровь без разрешения Кабмина. Теперь вывоз за пределы страны донорской крови и ее компонентов может быть осуществлен при условии полного обеспечения ими потребностей охраны здоровья Украины.

Также мы писали, что в июле Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов. Так, например, аллотрансплантация почки от живого донора обойдется в 323 798 грн.