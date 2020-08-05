Пятый президент Украины Виктор Янукович, находясь на территории России, опасался за свою жизнь и поэтому гримировался до неузнаваемости.

Об этом в эфире телеканала Newsone рассказал бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, видео обнародовано в Youtube.

По его словам, Янукович ранее применял самые современные технологии в области грима, чтобы его не узнали в публичных местах.

"Гримируется до неузнаваемости, что фактически человек, который его хорошо знает и находится в двух-трех метрах от него его (Януковича, - Ред.) не узнает", - сказал Добкин.

При этом он добавил, что лично "видоизмененного" экс-президента он не видел, но подобную информацию ему сообщил его знакомый из России, чьим словам Добкин полностью доверяет.

Напомним, 9 июля бывшему президенту Украины Януковичу исполнилось 70 лет. В связи с круглой датой "Страна" вспомнила жизненный путь политика - в самых известных видео и фотографиях.

Также мы писали, что Янукович отметил день рождения в казино в Сочи с экс-президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым.