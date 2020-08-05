Начало учебного года 1 сентября ученикам стоит отмечать в рамках своего класса. Такой совет дала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий во время онлайн-толоки от EdCamp.

"Мы определенно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий. Но формат встреч и проведение 1 сентября вы можете определить в каждом заведении индивидуально. Это может быть празднование в пределах класса, поскольку это все же меньше людей и это наша школьная семья. Не подвергаем друг друга опасности и придумаем креативный формат", - сказала Мандзий и добавила, что такие мероприятия следует проводить на открытом воздухе.

Напомним, что Минобразования опубликовало правила работы учебных заведений с 1 сентября.

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