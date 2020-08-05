После мощных взрывов в Ливане есть пострадавшие украинцы. Некоторые незначительно травмированы, есть те, у кого пострадало имущество. Однако раненных и погибших украинцев в Бейруте нет.

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть некоторые семьи, которые достаточно серьезно пострадали. В первую очередь, это имущество - дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или забои. Но очень серьезно пострадавших нет", - сказал он.

Подробностей о двух украинских судах, которые находились в порту Бейрута по информации СМИ, посол сообщить не смог.

"Мы пытаемся разыскать информацию. Пока что это очень непросто, потому что много органов ливанской власти до сих пор парализованы, особенно те, которые находятся возле морского порта - эпицентра взрыва. Пока что есть информация о том, что пострадал серьезно корабль ООН и там есть проблемы с моряками. Относительно наших граждан и бортов такой информации нет. Если она появится - мы сразу об этом сообщим", - сказал он.

Напомним, во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Один из них уничтожил здание зернохранилища в порту. Взрывная волна прокатилась по всему городу, принося разрушения. Грохот был слышен в 250 километрах от города.

Сначала было предположение, что взорвалась пиротехника, а потом выяснили, что в порту города взорвался склад, на котором хранилось 2 750 тонн аммиачной селитры.

В столице Ливана погибли как минимум сто человек, больше 4000 пострадали.