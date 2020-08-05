Заседание правительства Украины 5 августа началось с того, что премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил своему Кабинету о чудовищном взрыве, который вчера потряс Бейрут, и оставил без жилья как минимум 300 000 человек.

Премьер дал поручение Министерству иностранных дел постоянно отслеживать ситуацию с тем, что бы выяснить не пострадали ли от взрыва граждане Украины (напомним, что по последним данным жертв в Бейруте уже насчитывается не менее 100 человек - Ред.)

"Вчера произошла эта трагедия в Бейруте. Украина в случае необходимости готова предоставлять всю необходимую помощь. Мы уже обратились к Ливанской Республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи нашими спасателями. Соответствующий отряд готов вылететь в любое время", - так же сказал Денис Шмыгаль.

Заявление Дениса Шмыгаля о помощи смотрите с отметки -15:50

Ранее "Страна" сообщала, что после переговоров в Брюсселе премьер Шмыгаль заявил о ликвидации ГФС до конца года.

Так же мы рассказывали, что Кабмин разрешил пускать зрителей на все футбольные матчи.