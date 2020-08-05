Ночью во вторник, 4 августа, в Кривом Роге полицейские устроили погоню за "Москвичом", который протаранил их авто и пытался скрыться. Остановить нарушителя удалось только стрельбой.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульная полиция Кривого Рога.

Так, около полуночи автомобиль патрульных остановился на светофоре на перекрестке улиц Эдуарда Фукса и Кирилло-Мефодиевской. В этот момент в заднюю часть Toyota Prius на скорости влетел "Москвич". Водитель после ДТП не остановился и попытался скрыться.

Полицейские поехали за ним, но водитель не реагировал. Он проезжал перекрестки на красный свет и выезжал на встречную полосу. В итоге патрульные выстрелили по колесам - тогда "Москвич" остановился, водителя задержали.

Также сообщается, что в тот же вечер нарушителя уже останавливал патруль, при себе у него не было прав, за что ему выписали штраф и отстранили от управления транспортным средством. В результате ночного инцидента пострадавших нет.

Напомним, под Ровно полицейские также открывали огонь по колесам нарушителя.

Кроме того, сообщалось, что в Одессе патрульные устроили погоню за 12-летним подростком на BMW.