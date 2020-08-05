Антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в рядах ВСУ, где за минувшие сутки выявили 31 новый случай болезни. Об этом сообщается на странице Командования медицинских сил ВСУ в соцсети.

По состоянию на 10:00 5 августа всего в ВСУ коронавирусом болеют 250 человек.

"Всего за время пандемии выздоровели - 642 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 577 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 259 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что госпитализированы шестеро заболевших. Пятеро из них находятся в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, а один - в Хмельницкой инфекционной больнице. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медслужбы находится 25 человек (Киевская область - 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ровенская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий, Полтавская область - 1 военнослужащий, Сумская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - предупредили военные медики.

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