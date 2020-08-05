Кризис – это такая штука, которая не щадит никого. Даже журналистов. Даже меня. Хочу поделится с вами своим опытом с франшизой Ready Business от Назария Мельника, возможно вам будет полезно почитать мой отзыв.

Как я пришел в продажи

В журналистике я несколько лет. Закончил университет (Львовский государственный университет им. И. Франка) еще в 2016 и с тех пор пишу. Но ни для кого не секрет, что много денег в этой профессии не заработаешь (во всяком случае сразу). Поэтому я всегда искал какие-то подработки, вел корпоративы, писал тексты на заказ. Все, что зарабатывал – откладывал. Планировал взять авто. Но кризис 2020 года заставил меня пересмотреть приоритеты…

В марте этого года я понял, что хочу дополнительно работать в сфере продаж. Но желания и денег для этого недостаточно. Нужны знания. Причем не те, которые дают в универах. А те, которые актуальны сейчас. Начал искать их в интернете и наткнулся на видео от Назария Мельника, основателя Ready Business. Ролик за роликом, и я понял, что знания парень дает толковые. Но чтобы разобраться во всем, мне понадобится как минимум месяц-два. Тратить время не хотелось. Примерно в этот момент я решил вложить накопленные деньги в готовый бизнес.

Как это работает

Франшиза от Ready Business – это своего рода бизнес. Но только в данном случае не надо открывать свою фирму, искать поставщиков, заваливать дом товарами для продажи, искать клиентов и т.д. Все происходит немного проще:

Вы покупаете бизнес-пакет (я выбрал второй вариант – там прибыль поинтереснее);

Команда Ready Business самостоятельно выбирает товар, настраивает по нему рекламу и запускает ее;

Вы получаете прибыль от продаж товара.

Все работает по системе дропшиппинга. Т.е. клиент видит привлекательную рекламу товара, понимает, что он ему необходим, оформляет заказ и оплачивает его при получении. Поставщик самостоятельно отправляет заказанный товар конечному клиенту, когда клиент оплачивает, поставщик получает оплату от клиента, забирает свою часть денег за товар, а наценку отправляет Вам. Так Вы и получаете ту самую накрутку на стоимости.

Как все происходит в реальности

Часто наталкивался в интернете на отзывы, в которых говорится что Назар Мельник мошенник. Что ж, сейчас расскажу, правда это или нет.

Мое сотрудничество с Ready Business началось с оплаты пакета. Менеджер отправил приветственный текст, мы немного пообщались и практически на сутки оператор пропал с "онлайна". Я немного испугался. 50 тысяч гривен – весомые деньги. Потерять их не хотелось. Начал писать во все мессенджеры, почту. На следующее утро ответ поступил. Мне прислали выбранный товар и сказали, что реклама по нему завтра будет запущена.

Еще один день в ожидании. Мне даже казалось, что меня уже кинули. Но (к огромному моему счастью) это оказалось не так. Как и обещал менеджер, на следующий день реклама была запущена и начали поступать первые заказы.

В первый день заказов было 11. Но по итогу только некоторые клиенты подтвердили покупку и прибыль составила всего 3800 грн. "Ладно" - подумал я, - "Еще не вечер". И я оказался прав. На следующий день в работу поступило 16 заявок, подтвердились – 9. На четвертый день моя прибыль дошла до 4500 грн. При чем она росла. Как-то удалось даже сделать 5100 грн. в день. Но потом прибыль пошла на спад и остановилась на показателе 4200-4500 грн.

Стоит ли покупать готовый бизнес

Если есть желание хорошенько подзаработать и есть деньги на вложение – берите готовый бизнес по ссылке. Я проверил эту систему лично. Не скажу, что теперь я всю жизнь буду зарабатывать на программах Назария Мельника. Но это хороший старт для более крупных проектов или получения быстрой прибыли. К тому же пассивный доход никогда не помешает! Особенно – в условиях кризиса.