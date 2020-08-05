В среду, 5 августа, московский суд начал по существу рассматривать дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Ранее ему предъявили обвинение за нетрезвое вождение, повлекшее смерть человека и поместили под домашний арест до 22 января 2021 года.

Во время заседания актер, ранее признававший вину и просивший прощения у семьи погибшего, заявил, что не может этого сделать, поскольку ничего не помнит.

Собрали заявления, которые прозвучали на сегодняшнем заседании.

Позиция обвинения, выводы экспертов

Потерпевшими по делу признаны вдова погибшего Сергея Захарова, его брат и два сына.

В суде зачитали выводы экспертов. Они свидетельствуют что в крови Михаила Ефремова после аварии обнаружили кокаин, каннабиноиды и этанол, в машине при осмотре выявили гашиш и гашишное масло. А на подушке безопасности джипа со стороны водителя был обнаружен пот и эпителиальные клетки актера.

В материалах дела говорится, что на момент столкновения Ефремов находился в машине один.

Свидетель по делу инспектор ГИБДД на заседании подтвердил, что актер был за рулем в момент ДТП. "Я увидел это на видеозаписях", - сказал он. По его словам, в ту ночь Ефремов повторял: "Ой, я дурак, что я наделал, зачем я напился". Также он заявил, что Ефремов был сильно пьян - 1,05 или 1,25 промилле.

Экспертиза показала, что джип, принадлежавший Ефремову, была исправен в момент ДТП.

По словам прокурора, к моменту смертельного ДТП Ефремов превысил скорость на 25 км/, поэтому когда он потерял контроль над автомобилем и вылетел на встречную полосу, автомобиль, который ехал навстречу, лишился возможности избежать столкновения.

Что заявил Ефремов и его адвокат

Выступая перед судом, Ефремов заявил, что не признает свою вину, по той простой причиной, что находясь в нетрезвом состоянии он ничего не помнит.

"Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?", - заявил актер.

Как его проверяли на алкоголь после ДТП, Ефремов тоже забыл. "Нет, я не помню", - сказал он.

В зале обвиняемому дали мобильный телефон. По предписанию суда он не может общаться со СМИ, использовать телефон и интернетом во время домашнего ареста. Актер тут же погрузился в переписку. После этого он попросил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.

"Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на спорт, общаются с друзьями, которые смотрят телевизор, а там показывают материалы дела, где я якобы признал свою вину… Прошу суд сделать им замечание", - заявил Ефремов.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у него есть информация, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии. Он настаивает, что никто не видел, как Ефремов выходит из машины сразу после ДТП.

Напомним, что 8 июля 2020 года на Смоленской площади актер на джипе выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем доставки еды. В результате 57-летний водитель Lada Сергей Захаров был тяжело травмирован и умер в больнице.

Экспертиза показала сильную степень опьянения у актера, а также следы наркотиков - кокаина и марихуаны.