Россию в первом полугодии 2020 года посетили на 60% меньше иностранных граждан, чем в 2019-м. Также посещение страны с туристической целью сократилось на 83,6%.

Об этом со ссылкой на статистические данные Погранслужбы ФСБ РФ сообщает "Интерфакс".

Так, в первом квартале этого года в РФ прибыли 5,5 миллионов человек, во втором квартале Россию посетили 509 тысяч иностранцев. Из всех приезжих, которые посещали РФ в этот период времени, оказалось больше всего украинцев - 1,7 миллионов человек.

Больше всего иностранцев в первом полугодии прибыло в РФ:

из Украины - 1,7 млн человек,

Казахстана - 885 тысяч,

Узбекистана - 620 тысяч,

Таджикистана - 373 тысяч,

Азербайджана - 233 тысяч,

Киргизии - 212,3 тысяч,

Финляндии - 170,9 тысяч,

Армении - 160,4 тысяч,

Абхазии - 137,5 тысяч,

Китая - 126,5 тысяч.

С туристической целью во втором квартале года Россию не посетил ни один человек. Таким образом, иностранный турпоток за полгода составил 322,8 тыс. человек, это на 83,6% меньше, чем в первом полугодии прошлого (тогда приехали 1,97 млн гостей).

Напомним, Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Первые рейсы (за исключением вывозных) в зарубежные страны отправились 1 августа - в Турцию, Великобританию и Танзанию.