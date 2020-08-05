С туристической целью во втором квартале года РФ не посетил ни один человек. Фото: Википедия

Россию в первом полугодии 2020 года посетили на 60% меньше иностранных граждан, чем в 2019-м. Также посещение страны с туристической целью сократилось на 83,6%.

Об этом со ссылкой на статистические данные Погранслужбы ФСБ РФ сообщает "Интерфакс".

Так, в первом квартале этого года в РФ прибыли 5,5 миллионов человек, во втором квартале Россию посетили 509 тысяч иностранцев. Из всех приезжих, которые посещали РФ в этот период времени, оказалось больше всего украинцев - 1,7 миллионов человек.

Больше всего иностранцев в первом полугодии прибыло в РФ:

  • из Украины - 1,7 млн человек,
  • Казахстана - 885 тысяч,
  • Узбекистана - 620 тысяч,
  • Таджикистана - 373 тысяч,
  • Азербайджана - 233 тысяч,
  • Киргизии - 212,3 тысяч,
  • Финляндии - 170,9 тысяч,
  • Армении - 160,4 тысяч,
  • Абхазии - 137,5 тысяч,
  • Китая - 126,5 тысяч.

С туристической целью во втором квартале года Россию не посетил ни один человек. Таким образом, иностранный турпоток за полгода составил 322,8 тыс. человек, это на 83,6% меньше, чем в первом полугодии прошлого (тогда приехали 1,97 млн гостей).

Напомним, Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Первые рейсы (за исключением вывозных) в зарубежные страны отправились 1 августа - в Турцию, Великобританию и Танзанию.

 

 

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