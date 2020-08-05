После мощного и смертоносного взрыва в порту Бейрута без жилья остались 300 тысяч людей. Также в городе повреждены 90% отелей. Об этом сообщил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд. По его словам, взрыв разрушил здания на половине городской территории, передает телеканал LBC.

Как уточнил губернатор Бейрута, ущерб от взрыва составит от $3 млрд до $5 млрд или даже больше. Также Марванн Аббуд заявил, что во время работ на месте взрыва в порту погибли десять спасателей.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

По официальной версии властей Ливана, в портовой зоне Бейрута взлетели на воздух 2 750 тонн аммиачной селитры.

Также мы сообщали, что число жертв взрыва в Бейруте выросло до 100 человек, цифра будет расти, поскольку звонки о раненых и погибших идут потоком.