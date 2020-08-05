На Закарпатье в реках огромные кучи мусора перекрывают течение воды. В результате вода выходит из берегов, разрушает мосты и затапливает окружающую местность.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Закарпатской области.

Так, спасатели расчищают мусорный затор на реке Боржава возле села Нижние Реметы Береговского района с 30 июня. Там вода выходит из берегов, затапливает окружающую местность и разрушает мосты.

На данный момент вывезли 110 кубометров отходов, в основном это бытовой мусор и древесина, которые сюда принесло наводнение. Работы на реке Боржаве продлятся еще минимум неделю, а Венгрия уже угрожает международным скандалом.

Также и журналисты обратили внимание на мусорные пробки в реках.

"В результате сильных дождей на реках Закарпатья собралось столько всякого дерьма - что оно забил русла. Мусор, Карл, забил реки и вода, не имея куда течь, затапливает близлежащие деревни", - сообщает в Facebook журналистка Галина Плачинда.

Напомним, на Закарпатье возле популярного курорта обнаружили стихийную свалку с тоннами мусора.

Также мы писали о том, что по сортировке мусора жители села намного опережают горожан.