Одна из кандидатов в президенты Беларуси, оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, что ей и ее детям угрожали. По ее словам, неизвестные звонили с украинского номера.

Об этом она рассказала в интервью российскому изданию "Настоящее время".

Тихановская говорит, что телефонный звонок был с неизвестного номера, и ей угрожали тюрьмой и детским домом для ее детей.

"Ну это такое, знаете, было так низко и подло. Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила, что это мои дети, и я должна их защищать" - рассказала она.

По рассказам Тихановской, в тот момент она чувствовала огромную ответственность за людей, которые поверили в ее мужа Сергея, экс-кандидата в президенты Беларуси, а затем и в нее. Но говорит: ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы то ни было.

"Но потом села, подумала, что это очень... Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать. Это был один аргумент в пользу того, что мне стоит идти дальше", - отметила Тихановская.

Напомним, в Беларуси в августе состоятся президентские выборы. Главных оппозиционных кандидатов на них не зарегистрировали, после этого в стране начались протесты. "Страна" разбиралась, как Беларусь идет к Майдану и какие шансы у Лукашенко.

Главной соперницей Лукашенко считается Светлана Тихановская - супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который с 29 мая находится за решеткой, он тоже хотел баллотироваться перед арестом.