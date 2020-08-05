Место вчерашнего взрыва с высоты. Скриншот с видео

Появилось новое видео с места мощного взрыва в порту Бейрута, которое сняли с помощью беспилотника. Видео опубликовано Bloomberg QuickTake в Twitter.

"На кадрах, снятых с воздуха, видно полное разрушение зданий в результате взрыва. Взрыв был настолько мощным, что в Бейруте были выбиты окна. По меньшей мере 100 человек были убиты и более 4000 ранены", - говорится в подписи к видео.

Высший Совет обороны Ливана объявил столицу страны Бейрут районом стихийного бедствия после взрыва в порту.

Напомним, по официальной версии властей Ливана, в портовой зоне Бейрута взлетели на воздух 2 750 тонн аммиачной селитры.

Также мы сообщали, что число жертв взрыва в Бейруте выросло до 100 человек, цифра будет расти, поскольку звонки о раненых и погибших идут потоком.

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