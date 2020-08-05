Законопроект №3739 о локализации в государственных закупках противоречит международным обязательствам Украины. В случае его принятия, он может не применяться к товарам, импортируемым из стран Евросоюза (ЕС) и Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом со ссылкой на на ответ вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщает "Европейская правда".

"В текущей редакции законопроект №3739 противоречит международным обязательствам Украины. Поэтому имеем предположение, что соответствующий законопроект (даже в случае его принятия) не будет применяться к странам ВТО и ЕС, поскольку международные обязательства предусматривают другие условия работы в сфере госзакупок", - говорится в ответе.

В офисе вице-премьера добавили, что подобные механизмы поддержки украинского производителя "должны нарабатываться в правительстве, потому что это позволяет подкрепить их соответствующими расчетами (в частности, по ожидаемому экономическому эффекту)".

Также в Офисе евроинтеграции надеются, что инициатива в том формате, каком она содержится в законопроекте №3739, не окажет негативного влияния на саммит Украина-ЕС, который состоится при участии президента Украины, в частности относительно дальнейшем движении Украины к интеграции во внутренний рынок ЕС, подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, дальнейшее движение в направлении "промышленного" и "энергетического" безвизов.

"Поиск лучших форматов поддержки украинского производителя через применение неценовых критериев в государственных закупках, таких как местная составляющая производства на территории страны, должен быть предметом консультаций между Украиной и ЕС, а также другими торговыми партнерами. Такой диалог следует проводить как можно более широким кругом, с привлечением народных депутатов, международных партнеров, экспертов и, прежде всего, бизнеса, включая экспортеров", - добавили в ответе.

Также отмечается, что одним из важных факторов, который следует учитывать при создании преференциальных режимов для национального производителя - это возможность доступа украинских производителей на внешние рынки, которые открываются благодаря участию нашей страны в ряде международных соглашений.

Кроме того, в ответе на запрос указано, что перед голосованием в Раде соответствующий законопроект не поступал на экспертизу в Правительственный офис по евроинтеграции.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

Евросоюз достаточно жестко отреагировал на идею наших властей поддержать отечественное машиностроение. В связи в этим посол ЕС Матти Маасикас обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Он отметил, что в случае реализации этой инициативы европейские банки могут перекрыть кредитование украинских компаний.

С критикой этого законопроекта выступил и премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, инициатива предоставления преференций продукции с локализованным производством не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.