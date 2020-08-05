В четверг, 6 августа, в Украине продолжит господствовать антициклон, поэтому утром почти во всех регионах ожидается сухая, солнечная и жаркая погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

А вот во второй половине дня, сообщает Диденко, вдоль северной границы - на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях - набегут облака и иногда возможен дождь с грозой. Однако речь идет только о северных районах указанных областей.

"Температура воздуха в Украине будет высокой, +28...+33 градуса, на юге и на востоке местами до +35 градусов. В Киеве четверг обещает быть сухим солнечным, с температурой воздуха +30...+32 градуса. На выходных в Киеве градусы немного спустятся вниз, к более комфортным, +25...+27. Дождей пока не видно", - сообщила Диденко.

Напомним, в "Укргидрометцентре" рассказали о погоде в августе и рассказали, что температура будет от -2 до +42.

Также мы писали, что в среду в Украине жарко, дожди поливают только часть запада.