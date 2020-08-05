Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 5 августа, хочет установить максимально допустимый размер премий для членов наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины". Предлагается ограничить сумму до 3 млн гривен в год. Также правительство хочет выделить Фонду государственного имущества почти 50 млн гривен на мероприятия по приватизации, их "отберут" у детей ФОПов, которым полагалась выплата из-за коронакризиса.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства.

Согласно одному из проектов постановлений, предлагается выделить ФГИ 48,4 млн гривен на связанные с проведением приватизации госимущества мероприятия и в то же время сократить на 48,4 млн гривен расходы по бюджетной программе о выплате помощи на детей ФОПов, которую хотели взять из кооонавирусного бюджета.

Также правительство намерено установить максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения для членов набсовета "Нефтегаз" в размере 246 840 гривен.

Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов и хочет одобрить решение о выходе из очередного соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств - участников СНГ. Также Кабмин хочет установить порядок вывоза анатомических материалов за границу, реформировать школьное питание, выделить деньги Тернополю на борььбу с наводнениями и решить другие вопросы.

Напомним, что Украина обязалась перед Европейским Союзом обеспечить рыночную оплату труда членов набсоветов и руководства этих предприятий.

Кроме того, топ-менеджеры "Нефтегаза" также получают высокие зарплаты и премии. Так, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее подавао иск в Печерский суд Киева и требовал выплатить ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как топ-менеджеры "Нафтогаза" борется за премии, общая сумма которых составляет 25 миллионов долларов.