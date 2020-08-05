Обвиняемый в смертельном ДТП российский актер Михаил Ефремов во время сегодняшнего заседания суда заявил, что не признает свою вину по предъявленному обвинению, поскольку ничего не помнит. Об этом сообщаю российские СМИ.

"Я ничего не помню. Нет, не признаю", - заявил актер в Пресненском суде Москвы, где 5 августа дело начали слушать по существу.

Также Ефремов заявил, что не помнит, как после ДТП его проверяли на алкоголь.

По словам защитника артиста Эльмана Пашаева, признавать вину преждевременно.

Напомним, что Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что, казалось, не понимает, что происходит.

Также мы сообщали, что адвокат Михаила Ефремова заявил, что у актера нет проблем с алкоголем.