Взрыв в Ливане, который стал самым сильным в истории страны, мог случиться из-за того, что взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которую в 2014 году конфисковали с судна "Росус". Судном владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска.

Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI.

О том, что "Росус" был задержан в Бейруте с 2750 тоннами аммиачной селитры, сообщал сайт shiparrested.com.

После взрыва в Бейруте внимание на то, что "Росус" принадлежал российскому бизнесмену, из СМИ первой обратила "Медиазона", еще раньше об этом написал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

В 2013 году судно "Росус" под флагом Молдавии вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море.

Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с "Росуса" переместили на один из складов в порту Бейрута.

Напомним, во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Один из них уничтожил здание зернохранилища в порту. Взрывная волна прокатилась по всему городу, принося разрушения. Грохот был слышен в 250 километрах от города.

Сначала было предположение, что взорвалась пиротехника, а потом выяснили, что в порту города взорвался склад, на котором хранилось 2 750 тонн аммиачной селитры.

Президент Ливана Мишель Аун поручил начать военное патрулирование пострадавших районов города, чтобы предотвратить мародерство и помочь спасателям в поиске живых людей под завалами. В столице Ливана погибли как минимум сто человек, больше 4000 пострадали.