Семилетний мальчик утонул в водоеме в Днепропетровской области. Тело ребенка обнаружили в воде на расстоянии трех метров от берега. Трагедия произошла во вторник, 4 августа, в селе Вишневое Софиевского района во время проведения спортивного мероприятия для детей из неблагополучных семей. Об этом сообщает "Днепр оперативный", ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что международный благотворительный фонд "Максимум" организовал спортивно-развлекательные мероприятия с группой детей из 39 человек (25 детей из неблагополучных семей и 15 детей, отдыхавших с родителями из числа волонтеров).

По словам одного из волонтеров благотворительного фонда, во время проведения мероприятия ребенок проявил себя, как непослушный. Несмотря на запреты взрослых, он пошел к водоему, где сидел на берегу. Вслед за ним направилась 10-летняя девочка, которая обнаружила, что мальчика на берегу нет. Через некоторое время тело ребенка обнаружили в воде.

На месте работала полиция. Все обстоятельства и детали трагедии выясняются.

Ранее "Страна" писала о том, что с начала июля в Украине утонули более 70 детей.

Также мы сообщали, что на пляже в Египте одновременно утонули 11 человек, которые пытались спасти ребенка.