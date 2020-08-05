В Киевской областной государственной администрации два человека заболели коронавирусом. Один из зараженных в больнице. Оба они занимают посты замглавы КОГА, у них стабильное состояние, администрация не прекращает работу.

Об этом сообщает пресс служба Киевской облгосадминистрации

"Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем ​​наличие коронавируса у двух заместителей главы КОГА. Был оперативно выяснен круг контактных лиц. Вечером им сделаны ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили", - говорится в сообщении.

Сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй – в больнице. Состояние обоих – стабильное.

Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы области под контролем.

Ранее "Страна" писала, что в Украине новый антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки. Он может быть связан с резким увеличением числа проведенных накануне ПЦР-тестов.