В Ливане продолжают ликвидировать последствия двух чудовищных взрывов, прогремевших в порту столицы Бейрута вечером 4 августа. Они разрушили полгорода и убили десятки человек.

Эксперты тем временем обсуждают причины ЧП - как заявили власти, во время сварочных работ в воздух взлетела большая партия нитрата аммония (также известного как аммиачная селитра, которая используется как азотное удобрение и в качестве взрывчатого вещества). Селитра долгое время хранилась на складе в порту без соблюдения мер безопасности.

След от взрыва, по словам очевидцев, был похож на атомный гриб, поэтому многие ливанцы сначала подумали, что их атаковал, возможно, Израиль, с которым у страны конфликт.

Тем более как раз обострилась ситуация на границе Ливана с Израилем, власти которого обвинили в попытке проникнуть на израильскую территорию "Хезболлу" (военизированная шиитская организация, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана).

Тем не менее после взрыва именно Израиль стал одной из первых стран, предложивших гуманитарную и медицинскую помощь Ливану.

Среди других версий - теракт, пиротехника или склад с оружием.

Что могло произойти в Бейруте, разбиралась "Страна".

"Никто этой селитрой не интересовался"

Жители Бейрута не могут прийти в себя после пережитого.

"Настоящий Армагеддон, я думала, это землетрясение - такая сильная была вибрация. А потом взрыв. У меня в доме выбило стекла, многие погибли именно от порезов. Стекло сыпалось отовсюду, на улицах ходили люди в крови, многие рыдали. До сих пор в Бейруте стоит дым. Моя знакомая живет на Кипре, это в 240 километрах от Бейрута, так там тоже слышали взрыв", - рассказала "Стране" живущая в Бейруте экс-украинка Галина Несмиян.

Подробности катастрофы "Стране" сообщил Омар Арфуш - предприниматель родом из Ливана, живущий во Франции, эксперт по ливанским вопросам.

"В порту в Бейруте есть склад, где еще пару лет назад ливанская полиция обнаружила аммиачную селитру на корабле, который шел в Африку и по техническим причинам попросил помощи в Ливане. Капитан сказал, что на борту тракторы. После проверки ливанская таможня нашла большое количество аммиачной селитры, запрещенного для перевозки опасного вещества. Селитру конфисковали и перевезли на склад №12. Все давно знали, что этот склад опасный, но никто ничего не делал, чтобы решить эту ситуацию. Потому что в Ливане - коррупция, нет порядка, никто этой селитрой не интересовался. Хотя специалисты постоянно рапортовали, что это вещество нельзя держать в порту, в центре Бейрута. Почему склад взорвался, должно показать расследование. Но в Ливане расследование будет политическим. Если этот взрыв помог осуществить, допустим, Израиль, то это не будет выгодно никому признать. Также будут бояться признать, если это окажется результатом халатности и бездействия властей. Понятно, что аммиачная селитра опасна, но она бы сама по себе так не взорвалась, как атомная бомба. По одной версии, рядом были фейерверки, которые начали взрываться и дошли до ангаров с селитрой. Есть видео, на котором видно, что сначала были маленькие взрывы, а потом один большой. Есть версия, что могли сбросить бомбу с воздуха. Конечно, это спекуляция", - сказал Арфуш.

По сообщению телеканала "Аль-Арабия", первоначальная информация указывала на то, что взрыв, который сотряс Бейрут во вторник, произошел на складе оружия "Хезболлы" в порту Бейрута.

Источники в ливанских силовых структурах и в "Хезболле" сообщили "Новой газете", что в ангаре №12 хранилось оборудование для сборки точных ракет высокой дальности. По одной из версий, в порту могли устроить диверсию: взорвать склад с боеприпасами, доставленными накануне иранскими судами.

Есть еще один момент. Инцидент случился в чувствительный для Ливана момент: в пятницу, 7 августа, специальный трибунал при ООН вынесет приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири.

Кортеж Харири взорвали террористы пять лет назад. Трибунал предъявил обвинения высокопоставленным членам "Хезболлы" и крупным сирийским чиновникам.

Грозят голод и гражданская война

Взрыв на складе накануне вердикта может, по мнению экспертов, стать катализатором гражданской войны, которая может быть выгодна некоторым мировым игрокам.

"7 августа объявят, кто убил Харири. Скажут, что это "Хезболла", а это означает, что в Ливане может быть гражданская война между суннитами и шиитами (две ветви ислама), чтобы отомстить за смерть Харири. Дестабилизация в Ливане может быть выгодна Израилю и политике их союзника США в регионе - они только выиграют. Многие посчитали странным, что министр иностранных дел Израиля очень срочно объявил, что готов помочь Ливану", - говорит Арфуш.

В Израиле заявляют, что не имеют отношения к взрыву.

Тем временем для Ливана, и так обессиленного острым экономическим кризисом и эпидемией коронавируса, взрыв грозит голодом и тяжелейшим кризисом. Страна импортирует большую часть продуктов, и значительные запасы зерна хранились на складах в разрушенном взрывом порту.

"Ливан - страна-банкрот. Люди - без еды, без лекарств, не хватает воды. Спасти местное население может только невиданное до сих пор иностранное вмешательство и такие же масштабы гуманитарной помощи", - говорит Несмиян.

По еще одной версии, взрыв может быть выгоден местным властям, чтобы отвлечь людей от протестов.

Перед взрывом Бейрут сотрясали демонстрации, участники которых обвиняют правящую верхушку в том, что она беспокоится только о собственном богатстве и не может провести реформы.

"Этот взрыв только доказал, что в Ливане надо менять всю систему. Страна - экономический банкрот, банки закрываются, не дают ссуды, страшная девальвация, плюс санкции США. Инцидент в порту только усиливает катастрофу", - говорит Арфуш.