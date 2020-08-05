В Польше правоохранители разоблачили две подпольные фабрики по производству сигарет. Задержаны восемь человек, шестеро из них - украинцы. Одно из производств располагалось в Пясечинском уезде Мазовецкого воеводства.

Об этом сообщает "Польское радио".

Изъята полная производственная линия, в частности, специальная машина для изготовления сигарет, а также другое оборудование, необходимое для незаконного производства. Также правоохранители изъяли более миллиона незаконно произведенных сигарет и более тонны табака, а также полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.

По данным правоохранителей, производственная мощность изъятого оборудования - 1 миллион сигарет в день.

Фото: cbsp.policja.pl

Вторая операция польских правоохранителей прошла в Пултуском уезде, где сигаретная фабрика была обнаружена на одном из складов.

Представитель государственной прокуратуры Эва Бялик указала, что задержанные во время первой акции были доставлены в Люблинское отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Люблине.

"Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, занимающейся незаконным производством сигарет, незаконным изготовлением табачных изделий, незаконным выпуском на рынок товаров с поддельной торговой маркой, а также налоговыми правонарушениями", - рассказала Эва Бялик.

По ее словам, по ходатайству прокуратуры все подозреваемые были помещены под арест.

По словам представителя прокуратуры, результаты расследования показывают, что группа могла действовать с июня 2020 года и за это время могла произвести более 6 миллионов сигарет.

"Сигареты незаконного производства, скорее всего, продавались в Польше под торговыми марками двух известных зарубежных табачных брендов", - рассказала она.

"Ликвидированный завод был профессионально организован для обеспечения максимальной эффективности производства. Оборудование, используемое для производства сигарет, имело собственный источник энергии в виде генератора энергии и работало независимо от электроснабжения. Кроме того, на заводе организованы социальные объекты для граждан Украины, проживающих на его территории", - рассказала Бялик.

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