В Украине назревает проблема массового паломничества в Умань, куда ежегодно прибывают десятки тысяч ортодоксальных иудеев - хасидов. В этом городке находится их святыня - могила цадика Нахмана.

Несмотря на то, что до еврейского нового года Рош-ха-Шана осталось чуть более месяца, Украина пока не обнародовала официальную позицию по поводу паломников. Правда, в МИД уже попросили Кабмин запретить въезд десяткам тысячам хасидов - поскольку Израиль находится в "красной" зоне по коронавирусу. Но пока это всего лишь предложение.

Параллельно власти Израиля заявили, что паломникам в Умань ехать не нужно - но уже с обратными опасениями: что они, вернувшись, могут вызвать вспышку в самом Израиле.

Сами же хасиды готовятся ехать в Украину и обвиняют украинских чиновников, призывающих не пускать их в страну, в антисемитизме.

Тем временем звучат варианты провести праздник в этом году онлайн или пустить ограниченное количество лиц. Разобрались, каким будет еврейский новый год на карантине.

МИД Украины требовал запретить

В МИД Украины предложили на законодательном уровне запретить паломничество евреев в Украину из-за коронавируса.

В документе МИД от 10 июля говорится, что паломничество в этом году невозможно по нескольким причинам.

Во-первых, Израиль находится в "красной зоне" по распространению Covid-19 (что актуально и на данный момент).

Кроме того, из-за карантина в Украине все еще запрещены массовые мероприятия. А в случае с хасидами у полиции не будет возможность контролировать, придерживаются ли они самоизоляции, а у медучреждений - создать места для обсервации десятков тысяч прибывших.

В МИД сообщали, что нужно выработать единую государственную позицию, обязав Госкомиссию по вопросам ЧС усилить ограничения на проведение массовых религиозных мероприятий, в том числе ограничить въезд иностранцев на законодательном уровне. Кроме того, там не исключили, что Рош-ха-Шана в этом году может пройти в виде онлайн богослужений, а допустить у нему могут ограниченное количество людей.

Но пока этот вопрос остался на уровне пожеланий от МИД. Официального решения на государственном уровне еще нет. То есть иудеи, с оглядкой на карантинные правила въезда, пока еще могут приехать в Украину.

Поскольку Израиль находится в "красной" зоне, то попасть из него в Украину можно тремя способами: отсидеть две недели в карантине, показать справку о сделанном тесте ПЦР или сделать его в Украине сразу по прибытии. Последние два способа позволят въехать в страну без самоизоляции.

Учитывая, что хасиды едут организованно, то для них не составит труда обеспечить себе справки с отрицательным тестом на коронавирус.

"Провокация межнационального конфликта"

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх сообщал, что украинское правительство разрешило провести ежегодное паломничество в Умань для 5 тысяч человек. А если паломники будут носить маски в людных местах и ​​воздерживаться от собраний более 30 человек, то цифра может увеличиться до 8 тысяч человек. Об этом он сказал в интервью изданию Тimes of Іsrael.

В самой же Умани выступают против паломничества в этом году. Но подозревают, что верующие все равно будут ехать.

Мэр города Александр Цебрий заявил, что в Израиле нашли обходной путь и предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.

"В исполком Уманского горсовета поступило электронное письмо, в котором говорится, что в израильской прессе появились объявления, что можно получить вид на жительство за 500 долларов или разрешение на въезд на три месяца за 330 долларов", – заявил мэр в видеообращении и попросил Государственную миграционную службу Украины разъяснить ситуацию.

При этом в еврейской общине не все согласны с тем, что паломники в этом году не смогут поехать на могилу цадика Нахмана.

В Международном благотворительном фонде имени Раби Нахмана из Бреслава ранее назвали возможный запрет "умеренной провокацией межнационального конфликта". А позиция мэра Умани выглядит как провокация и разжигание межнационального конфликта. Президент фонда Натан Ниссим Бен-Нун считает, что можно провести празднование с учетом соблюдения карантинных мер.

Правда, в Объединенной еврейской общине Украины (ОЕОУ) отметили, что примут позицию украинских властей с уважением и пониманием и призвали не вмешивать в вопрос ограничения паломничества в Умани тему антисемитизма.

Израиль - против

При этом официально Израиль выступил категорически против паломничества хасидов в Умань в этом году. В местном Минздраве призвали Киев не позволять хасидам приезжать на праздник Рош ха-Шана.

"Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за того, что там хотят собраться 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры", - заявил директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон.

Он заявил, что в целом не одобряет массовые собрания в сложившейся ситуации с коронавирусом.

Правда, соображения у израильского Минздрава, скорее всего, обратные тем, которые озвучивал украинский МИД. В Тель-Авиве опасаются, что паломники привезут коронавирус не в Украину, а из нее. Что в общем-то подтверждается и статистикой.

С одной стороны в Украине сиутация вроде бы получше: около тысячи заболевших в день. В Израиле это порядка двух тысяч пациентов.

С другой - Украина делает в десять раз меньше ПЦР-тестов, чем еврейское государство. Согласно данным сервиса Worldometer, в Израиле делают 200 тысяч тестов на миллион населения, а в Украине - 20 тысяч.

То есть реальная картина может складываться совсем не в пользу Украины. В связи с чем правительство Израиля и просит у Киева запретить допуск паломников в Умань.

Это может стать серьезным пасом Украине, которая пока колеблется, закрывать вхезд хасидам или нет. Колебания были вызваны тем, не будет ли это истолковано как антисемитизм. Но после "санкции" Израиля этот вопрос по большому счету может быть снят.

Почему хасиды едут в Умань

Каждый год во время еврейского нового года (Рош-ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера - цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма.

Каждый еврей, исповедующий хасидизм, считает своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на месте его захоронения. Это сулит удачу и счастье.

Ранее звучали предложения перезахоронить останки в Израиле, но это бы противоречило последней воле религиозного лидера, который пожелал, чтобы его похоронили рядом с жертвами резни времен Колиивщины.

Жители Умани и бизнес зарабатывают на празднике. По приблизительным подсчетам, хасиды каждый год оставляют в городе не менее полутора десятка миллионов долларов.