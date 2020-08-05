В Киеве девятый день подряд больше сотни новых зараженных за сутки. За вторник, 4 апреля, было выявлено 150 зараженных. Один человек умер от последствий болезни.

Об этом сообщил мэр Киева, Виталий Кличко, на своей странице в Telegram.

За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян.

На сегодня в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. За сутки заболели:

81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет

61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет

5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки выписаны 44 больных, всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 29. В Дарницком - 27. В Соломенском районе - 23 случая.

Отметим, что сегодняшний показатель достаточно высокий и приближен к числам, которые показывались во времена антирекордов в столице. Пока что самый худший показатель (199) был зафиксирован в четверг, 30 июля - тогда, когда коронавирус выявили в общежитии КПИ.

Ранее "Страна" писала, что в Украине новый антирекорд по коронавирусу за сутки.

Также мы рассказывали, что Тернополь, власти которого отказались выполнять требования "красной" зоны карантина, будет жить полноценной жизнью из-за того, что в Киеве не вводят карантин при больших показателях заболеваемости.