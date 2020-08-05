После мощного смертоносного взрыва в порту Бейрута власти Ливана предупредили об угрозе дефицита хлеба уже в ближайшие дни. Причиной этого называют разрушение порта, через который шел импорт зерна и складов, где хранили пшеницу.

Об этом со ссылкой на ливанские СМИ передает Telegram-канал РИА "Новости".

Президент Ливана Мишель Аюн заявил о необходимости ввести нормированное распределение муки и ограничить продажи муки хлебопекарням. Решение об ограничении продаж муки поддержали на экстренном заседании Верховного совета обороны Ливана 5 августа.

Так же стало известно, что вчера погибли 10 пожарных, которые тушили огонь в работавших в бейрутском порту.

Напомним, в порту Бейрута взорвались запасы конфискованной селитры. По последним данным, число жертв выросло до 100 человек, и будет расти, поскольку звонки о раненых и погибших идут потоком.

Также мы сообщали, что власти Ливана хотят после взрыва найти виновных за двое суток и ввести режим ЧП на две недели.