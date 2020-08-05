Мэр Тернополя Сергей Надал, который отказывается ужесточать карантин в городе, заявил, что не получал от центра гуманитарной помощи. Речь идет о медицинском оборудовании и масках, которое доставляли в Украину самолетами "Руслан" и "Мрия" для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в интервью "УП".

"Мы не видим, не слышим - где те большие самолеты, которые прилетали, куда они приземлялись? Мы ничего не получали".

По словам Надала, все маски, защитные экраны, халаты для города закупали "исключительно за средства городского бюджета и предпринимателей".

Напомним, самолет Ан-225 "Мрия" не раз доставлял в Украину партию гуманитарного груза. Из Китая в нашу страну завезли 500 000 защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств.

Также "Страна" узнала у украинских мэров о том, получили ли они какую-либо помощь от государства для борьбы с Covid-19.