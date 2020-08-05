Объявленный в Украине из-за эпидемии коронавируса карантин и карантинные ограничения не могут препятствовать прививкам, которые детям положено делать по возрасту. Об этом во время брифинга 5 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я обращаюсь ко всем родителям: сделайте эти прививки. У нас есть соответствующий календарь прививок, если вы пропустили, их обязательно надо сделать. Прививка - это безопасная жизнь и здоровье вашего ребенка", - заявил Степанов.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 1271 новый случай коронавируса. Антирекорд по числу заражений коронавирусом в Украине может быть связан с ростом числа ПЦР-тестов.

Также мы сообщали, что Минздрав прогнозирует вторую волну коронавируса в Украине с октября по апрель.