В США вот уже второй предприниматель попался на том, что потратил помощь, которую ему выделило государство из-за локдауна и эпидемии коронавируса, на предметы роскоши. Так, на выделенные деньги он купил спорткар Lamborghini и устроил массовое посещение стрип-клубы.

Об этом сообщило министерство юстиции США.

"Ли Прайс, которому 29 лет, тратил деньги на предметы роскоши, недвижимость и развлечения. В общей сложности на эти развлечения, включая автомобиль и траты в стрип-клубах, ушло 1,6 миллиона долларов", - заявили в Минюсте.

Прайс обвиняется так же в сообщении ложных сведений банку, мошенничестве и незаконных денежных операциях.

Ранее житель американского штата Флорида воспользовался государственной программой помощи для пострадавших от эпидемии коронавируса, чтобы купить спорткар Lamborghini Huracan 2020 года за $318 000. Теперь ему грозит 30 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" писала, что американец сорвал джек-пот в 22 миллиона долларов и отдал половину выигрыша другу.

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