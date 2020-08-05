Дело о совершении смертельного ДТП российским актером Михаилом Ефремовым в среду, 5 августа, начали рассматривать по существу. Заседание проходит в Пресненском суде Москвы. Согласно решению суда, дело Ефремова будет слушаться в ежедневном режиме.

Ожидается, что сегодня прокурор огласит суть обвинения, а затем слово предоставят подсудимому и его адвокатам.

Михаила Ефремова уже доставили в здание суда, а его защитник Эльман Пашаев перед сегодняшним заседание суда успел дать комментарий и заявить, что никто не видел, как Михаил Ефремов выходил из-за руля после ДТП.

"Если вы мне покажете, что он выходит из-за руля, я с вами тоже буду согласен", - заявил Пашаев.

Также российские СМИ пишут о том, что адвокат пострадавших прибыл в суд в кабриолете Aston Martin за 20 млн рублей.

"Адвокат пострадавшей стороны по делу Ефремова Александр Добровинский на этот раз приехал в суд на кабриолете Aston Martin за 20 млн рублей. В прошлый раз был Rolls-Royce за 32 млн. "Простой русский адвокат", как назвал себя сам Добровинский, получил эту машину в подарок от благодарного клиента. Кстати, с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова адвокат работает бесплатно", - говорится в сообщении Телеграм-канала LIFE SHOT.

Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что, казалось, не понимает, что происходит.

Также мы сообщали, что адвокат Михаила Ефремова заявил, что у актера нет проблем с алкоголем.