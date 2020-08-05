Юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский суд Киева удовлетворил первую из трёх поданных им жалоб по поводу закрытия уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В частности, суд отменил постановление Государственного бюро расследований (ГБР), в котором говорилось, что в действиях Порошенко и бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия не было состава преступления в деле о захвате государственной власти.

Об этом Портнов рассказал на своей странице в Telegram.

"Печерский суд Киева удовлетворил первую из трёх поданных мной жалоб за закрытие уголовных производств в отношении главного государственного и военного преступника.

Суд отменил первое постановление ГБР об отсутствии состава преступления в действиях Порошенко и Парубия в деле о захвате государственной власти, злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Напомню, члены преступной группы Блока Порошенко БПП и Народного Фронта подделали документы о наличии у них в 2016-м году коалиции и приняли тысячи управленческих и кадровых решений, незаконно распоряжаясь финансовыми и природными ресурсами страны.

Организаторами незаконного захвата власти являлись одиозные преступники Порошенко и Парубий.

Теперь суд обязал ГБР возобновить следствие, а действия по закрытию дела признал противоправными.

О судебных процессах по незаконному закрытию остальных уголовных дел в отношении Порошенко проинформирую после их рассмотрения", - написал Андрей Портнов.

Мы рассказывали, что суд удовлетворил иск Портнова о запрете в Киеве отмечать памятные даты, причастные к Холокосту.

Ранее "Страна" писала, что ГБР закрыло дело об отмывании доходов Порошенко через "Кузню на Рыбальском.